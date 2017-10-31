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Лавров про Манафорта: шукали російський слід, а судять за роботу з Януковичем

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Глава МЗС РФ Сергій Лавров прокоментував перші результати розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера і пред'явлення звинувачень колишньому керівнику штабу Дональда Трампа Полу Манафорту, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

"Істерія. Прокурор Мюллер у Вашингтоні пред'явив перші результати своєї роботи. Багато місяців працював. Звинуватили двох колишніх співробітників виборчого штабу Трампа за те, що вони робили з Януковичем. А шукали російський слід... Тому було б бажання, а привід знайдеться завжди - і зіпсувати щось, і зробити так, щоб іншим теж все було важко буде реалізувати. і знайдеться привід для того, щоб нормально відновлювати відносини. було б бажання", - сказав С.Лавров.

Як повідомляв УНН, П.Манафорту висунули "змову проти США" і ще 11 звинувачень.

Нагадуємо, розслідування стосовно Пола Манафорта акцентується на серії підозрілих банківських переказів, в яких офшорні компанії, пов'язані з ним, перемістили понад 3 мільйони доларів по всьому світу в період з 2012 по 2013 рік, зокрема і відмиванні коштів для колишнього президента України Віктора Януковича.

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