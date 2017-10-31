Лавров о Манафорте: искали русский след, а судят за работу с Януковичем
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал первые результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера и предъявление обвинений бывшему руководителю штаба Дональда Трампа Полу Манафорту, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Истерия. Прокурор Мюллер в Вашингтоне предъявил первые результаты своей работы. Много месяцев работал. Обвинили двух бывших сотрудников избирательного штаба Трампа за то, что они делали с Януковичем. А искали русский след… Поэтому было бы желание, а повод найдется всегда — и испортить что-то, и сделать так, чтобы остальным тоже все было труднореализуемым. И найдется повод для того, чтобы нормально восстанавливать отношения. Было бы желание", — сказал С.Лавров.
Как сообщал УНН, П.Манафорту выдвинули "заговор против США" и еще 11 обвинений.
Напоминаем, расследование в отношении Пола Манафорта акцентируется на серии подозрительных банковских переводов, в которых оффшорные компании, связанные с ним, переместили более 3 миллионов долларов по всему миру в период с 2012 по 2013 год, в том числе и отмывании средств для бывшего президента Украины Виктора Януковича.