Лавров о Манафорте: искали русский след, а судят за работу с Януковичем

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 23826 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 86683 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 144164 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112190 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113706 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110743 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102944 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106597 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103216 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150712 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Лавров о Манафорте: искали русский след, а судят за работу с Януковичем

Лавров о Манафорте: искали русский след, а судят за работу с Януковичем

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 октября. УНН. Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал первые результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера и предъявление обвинений бывшему руководителю штаба Дональда Трампа Полу Манафорту, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Истерия. Прокурор Мюллер в Вашингтоне предъявил первые результаты своей работы. Много месяцев работал. Обвинили двух бывших сотрудников избирательного штаба Трампа за то, что они делали с Януковичем. А искали русский след… Поэтому было бы желание, а повод найдется всегда — и испортить что-то, и сделать так, чтобы остальным тоже все было труднореализуемым. И найдется повод для того, чтобы нормально восстанавливать отношения. Было бы желание", — сказал С.Лавров.

Как сообщал УНН, П.Манафорту выдвинули "заговор против США" и еще 11 обвинений.

Напоминаем, расследование в отношении Пола Манафорта акцентируется на серии подозрительных банковских переводов, в которых оффшорные компании, связанные с ним, переместили более 3 миллионов долларов по всему миру в период с 2012 по 2013 год, в том числе и отмывании средств для бывшего президента Украины Виктора Януковича.

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