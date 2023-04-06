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лавров прибув з офіційним візитом до Анкари: деталі

лавров прибув з офіційним візитом до Анкари: деталі

Київ • УНН

 • 846239 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Міністр закордонних справ рф сергій лавров сьогодні прибув з анонсованим раніше офіційним візитом до Анкари. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАРС.

Деталі

лавров прибув до Анкари у четвер увечері на запрошення свого турецького колеги Мевлюта Чавушоглу.

Очікується, що лавров докладно обговорить низку енергетичних питань, Україну, зернову угоду, Нагірний Карабах, а також діалог між Анкарою та Дамаском.

У мзс росії заявили в середу, що лавров і Чавушоглу торкнуться питань безпеки росіян у Туреччині напередодні туристичного сезону.

Додамо

Голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу збирається обговорити з головою мзс рф сергієм лавровим в Анкарі 6 квітня "українське питання", зокрема, продовження Чорноморської зернової ініціативи. До Туреччини запрошено і міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.

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