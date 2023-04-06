лавров прибыл с официальным визитом в Анкару: детали
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Министр иностранных дел рф сергей лавров сегодня прибыл с анонсированным ранее официальным визитом в Анкару. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
Детали
лавров прибыл в Анкару в четверг вечером по приглашению своего турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу.
Ожидается, что лавров подробно обсудит ряд энергетических вопросов, Украину, зерновое соглашение, Нагорный Карабах, а также диалог между Анкарой и Дамаском.
В мид россии заявили в среду, что лавров и Чавушоглу затронут вопросы безопасности россиян в Турции в преддверии туристического сезона.
Добавим
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу собирается обсудить с главой мид рф сергеем лавровым в Анкаре 6 апреля "украинский вопрос", в частности, продолжение Черноморской зерновой инициативы. В Турцию приглашен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.