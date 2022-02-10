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Лавров обговорив телефоном із главою МЗС Італії ситуацію на сході України

Лавров обговорив телефоном із главою МЗС Італії ситуацію на сході України

Київ • УНН

 • 15614 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лаврова обговорив по телефону з Міністром закордонних справ і міжнародного співробітництва Італії Луїджі Ді Майо ситуацію на сході України. Про це УННп овідомляє з посиланням на МЗС РФ.

Цитата

"Проведено ґрунтовний обмін думками з актуальної міжнародної проблематики. У центрі обговорення - ініціативи Російської Федерації про забезпечення довгострокових правових гарантій безпеки в Європі на основі реалізації загальновизнаного принципу неподільності безпеки", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Відзначається, що міністр поділився оцінками письмових відповідей НАТО і США на раніше передані західним партнерам проекти міжнародно-правових угод і закликав до якнайшвидшого врегулювання поставлених в цих документах питань.

"Глави зовнішньополітичних відомств двох країн предметно розглянули ситуацію на сході України. С. В. Лавров позначив дестабілізуючий характер дій НАТО з військового освоєння пострадянського простору і здійснюваної низкою західних країн безоглядної мілітаризації України, підкреслив необхідність вимагати від Києва неухильного дотримання Мінських угод і домовленостей, досягнутих в рамках "нормандського формату" і Тристоронньої контактної групи", - наголошується в повідомлення.

Контекст

Українська влада і західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США і їх союзників, що НАТО не буде розширюватися далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила ряд вимог по так званим "гарантіям безпеки" до США і НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ і озброєнь в Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України і Грузії. Серія переговорів, яка відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні в січні, закінчилася, за словами Москви "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Тим не менш, Москва чекала і письмових відповідей, які США і НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" врахування трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.

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