Лавров обсудил по телефону с главой МИД Италии ситуацию на востоке Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Министр иностранных дел России Сергей Лаврова обсудил по телефону с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо ситуацию на востоке Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МИД РФ.
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"Проведен обстоятельный обмен мнениями по актуальной международной проблематике. В центре обсуждения – инициативы Российской Федерации об обеспечении долгосрочных правовых гарантий безопасности в Европе на основе реализации общепризнанного принципа неделимости безопасности", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что министр поделился оценками поступивших письменных ответов НАТО и США на ранее переданные западным партнерам проекты международно-правовых соглашений и призвал к скорейшему урегулированию поставленных в этих документах вопросов.
"Главы внешнеполитических ведомств двух стран предметно рассмотрели ситуацию на востоке Украины. С.В. Лавров обозначил дестабилизирующий характер действий НАТО по военному освоению постсоветского пространства и осуществляемой рядом западных стран безоглядной милитаризации Украины, подчеркнул необходимость потребовать от Киева неукоснительного соблюдения Минских соглашений и договорённостей, достигнутых в рамках "нормандского формата" и трехсторонней Контактной группы", - отмечается в сообщение.
Контекст
Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.
Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.
Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.
Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.