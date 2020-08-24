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Лавров не висуває додаткових умов для "нормандської" зустрічі у вересні - Кулеба

Київ • УНН

 • 10950 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров не висуває додаткових передумов для проведення зустрічі міністрів закордонних справ у “нормандському форматі” у вересні. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом, передає кореспондент УНН.

Лавров не висуває додаткових умов для "нормандської" зустрічі у вересні - Кулеба

“Ключ до миру в Україні, ключ до припинення російської агресії проти України знаходиться в Москві. Але мене обнадіює той факт, що протягом останнього часу завдяки активній залученості моїх німецького та французького колег, завдяки зусиллям України, завдяки певним позитивним крокам з боку Росії нам вдалось зрушити з місця. І, наскільки я розумію, зараз наш колега, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров не висуває якихось додаткових передумов для проведення нашої зустрічі міністрів у вересні”, — сказав міністр.

З його слів, водночас, всі чотири міністри налаштовані на одне — на те, щоб ця зустріч була змістовною.

Нагадаємо, на наступній зустрічі міністрів закордонних справ у “нормандському форматі” у вересні планується обговорити низку політичних питань.

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