Формула Штайнмайєра, повноваження на кордоні, вибори: Маас про теми "нормандської" зустрічі міністрів

“Для того, щоб ми зустрілись в "нормандському форматі“ у вересні на рівні міністрів закордонних справ, всі залучені сторони розуміють, нам потрібно зустрітись не для того, щоб повторити те, що було досягнуто на паризькому саміті, але говорити про те, яким чином реалізуються ці рішення. З одного боку є перемир'я, з іншого — контрольні механізми, які повинні застосовуватись для контролю. Це стосується також влаштування додаткових пунктів перетину”, — сказав Маас.

Зі слів міністра, існує також низка соціальних, економічни тем, які обговорювалися в Парижі.

“Якщо нам вдастся і якщо активно над цим працюватимемо на рівні МЗС, тоді у нас буде можливість обговорити і політичні питання, так звану формулу Штайнмайєра, коли відбудуться регіональні вибори, яким чином буде відбуватись передача повноважень на кордоні, про повноваження військових. Це речі, які мають обговорюватись в "нормандському форматі“ на рівні МЗС”, — додав він.

Нагадаємо, голова МЗС України Кулеба очікує зустрічі голів МЗС країн "нормандського формату".