Лавров назвав миротворців на Донбасі "окупаційними силами"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав у вівторок миротворчу місію ООН на Донбасі "оккупаціоннімі силами", передає УНН з посиланням на ТАСС .
"Нам абсолютно очевидно, що як тільки окупаційні сили займуть весь Донбас, Порошенко і пальцем не поворухне, щоб зробити щось з того, що він обіцяв. Це, по-моєму, вже розуміють і у всіх європейських столицях," - сказав Лавров .
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Нагадаємо раніше, Лавров розкритикував слова Волкера з приводу місії ООН на Донбасі.