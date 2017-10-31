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Лавров назвав миротворців на Донбасі "окупаційними силами"

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав у вівторок миротворчу місію ООН на Донбасі "оккупаціоннімі силами", передає УНН з посиланням на ТАСС .

"Нам абсолютно очевидно, що як тільки окупаційні сили займуть весь Донбас, Порошенко і пальцем не поворухне, щоб зробити щось з того, що він обіцяв. Це, по-моєму, вже розуміють і у всіх європейських столицях," - сказав Лавров .

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лавров звинуватив Україну і країни Балтії в дискримінації росіян

Нагадаємо раніше, Лавров розкритикував слова Волкера з приводу місії ООН на Донбасі.

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