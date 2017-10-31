Лавров назвал миротворцев на Донбассе "оккупационными силами"

"Нам абсолютно очевидно, что как только оккупационные силы займут весь Донбасс, Порошенко и пальцем не пошевелит, чтобы сделать что-то из того, что он обещал. Это, по-моему, уже понимают и во всех европейских столицах," - сказал Лавров.

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Напомним раньше, Лавров раскритиковал слова Волкера по поводу миссии ООН на Донбассе.