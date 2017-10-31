Лавров назвал миротворцев на Донбассе "оккупационными силами"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал во вторник миротворческую миссию ООН на Донбассе "оккупационніми силами", передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Нам абсолютно очевидно, что как только оккупационные силы займут весь Донбасс, Порошенко и пальцем не пошевелит, чтобы сделать что-то из того, что он обещал. Это, по-моему, уже понимают и во всех европейских столицах," - сказал Лавров.
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Напомним раньше, Лавров раскритиковал слова Волкера по поводу миссии ООН на Донбассе.