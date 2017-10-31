Лавров назвал миротворцев на Донбассе "оккупационными силами"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 23753 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 86590 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 144126 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112174 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113696 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110737 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102939 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106594 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103215 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150700 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Лавров назвал миротворцев на Донбассе "оккупационными силами"

Лавров назвал миротворцев на Донбассе "оккупационными силами"

Киев  •  УНН

 • 25240 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал во вторник миротворческую миссию ООН на Донбассе "оккупационніми силами", передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Нам абсолютно очевидно, что как только оккупационные силы займут весь Донбасс, Порошенко и пальцем не пошевелит, чтобы сделать что-то из того, что он обещал. Это, по-моему, уже понимают и во всех европейских столицах," - сказал Лавров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лавров обвинил Украину и страны Балтии в дискриминации россиян

Напомним раньше, Лавров раскритиковал слова Волкера по поводу миссии ООН на Донбассе.

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