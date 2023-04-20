Лауреат Пулітцерівської премії BuzzFeed закриває відділ новин
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. BuzzFeed оголосив у четвер, що закриває свій підрозділ новин, що означає кінець одного з найвідоміших новинних сайтів епохи Інтернету, передає УНН з посиланням на The New York Times.
Цитата
"Сьогодні ми скорочуємо нашу робочу силу приблизно на 15 відсотків... і починаємо процес закриття BuzzFeed News", - написав виконавчий директор Джона Перетті у службовій записці для персоналу.
Деталі
Акції BuzzFeed впали більш ніж на 20 відсотків на Уолл-стріт після цієї новини.
"Ми вирішили, що компанія більше не може продовжувати фінансувати BuzzFeed News як самостійну організацію", – сказав Перетті.
Він назвав низку проблем, у тому числі пандемію коронавірусу, падіння фондового ринку та рецесію у технологічному секторі.
"Подолання всіх цих перешкод одночасно - одна з причин, через яку нам довелося приймати важкі рішення, щоб скоротити кількість робочих місць і скоротити витрати", - сказав він.
"Рухаючись уперед, у нас буде єдиний бренд новин у HuffPost, який приносить прибуток, з лояльною прямою аудиторією на першій шпальті", - написав він.
Він додав, що компанія запропонує кілька вакансій на HuffPost та BuzzFeed.com співробітникам BuzzFeed News.
Додамо
BuzzFeed News була заснована наприкінці 2011 року та стала символом нової хвилі інтернет-медіакомпаній.
У 2021 році видання отримало Пулітцерівську премію за матеріал про утиск мусульман в Китаї.
Як зазначає The New York Times, незважаючи на журналістське визнання, підрозділ новин так і не став приносити прибуток компанії.