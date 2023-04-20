Лауреат Пулитцеровской премии BuzzFeed закрывает отдел новостей
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. BuzzFeed объявил в четверг, что закрывает свое новостное подразделение, что означает конец одного из самых известных новостных сайтов эпохи Интернета, передает УНН со ссылкой на The New York Times.
Цитата
"Сегодня мы сокращаем нашу рабочую силу примерно на 15 процентов... и начинаем процесс закрытия BuzzFeed News", - написал исполнительный директор Джона Перетти в служебной записке для персонала.
Детали
Акции BuzzFeed упали более чем на 20 процентов на Уолл-стрит после этой новости.
"Мы решили, что компания больше не может продолжать финансировать BuzzFeed News как самостоятельную организацию", – сказал Перетти.
Он назвал ряд проблем, в том числе пандемию коронавируса, падение фондового рынка и рецессию в технологическом секторе.
"Преодоление всех этих препятствий одновременно - одна из причин, по которой нам пришлось принимать трудные решения, чтобы сократить количество рабочих мест и сократить расходы", - сказал он.
"Двигаясь вперед, у нас будет единственный новостной бренд в HuffPost, который приносит прибыль, с лояльной прямой аудиторией на первой полосе", - написал он.
Он добавил, что компания предложит несколько вакансий на HuffPost и BuzzFeed.com сотрудникам BuzzFeed News.
Добавим
BuzzFeed News была основана в конце 2011 года и стала символом новой волны интернет-медиа компаний.
В 2021 году издание получило Пулитцеровскую премию за материал о притеснении мусульман в Китае.
Как отмечает The New York Times, несмотря на журналистское признание, новостное подразделение так и не стало приносить прибыль компании.