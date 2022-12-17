Латвійська студія розриває договір оренди з телеканалом "Дождь" після скандалу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Латвійська студія телеканалу TV3, де транслювали передачі телеканалу "Дождь", розірве з телеканалом договір оренди. Про це УНН пише з посиланням на Delfi.
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Як розповів представник TV3 Карліс Позняков, латвійська сторона надавала кілька окремих приміщень телеканалу, оскільки вважала за важливе дати можливість опозиційним російським ЗМІ продовжувати роботу, враховуючи, що вони отримали необхідні дозволи та ліцензії для діяльності в Латвії.
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"На підставі рішення Національної ради з електронних ЗМІ (NEPLP) анулювати ліцензію "Дождю" ми не бачимо можливості подальшого надання приміщення для носія, у зв'язку з чим договір оренди буде розірвано і приміщення планується звільнити у січні", — зазначив Позняков.
Доповнення
Раніше Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) Латвії на своєму засіданні, оцінивши ситуацію, вирішила анулювати латвійську ліцензію російського незалежного телеканалу "Дождь".
Ліцензію було надано каналу після вторгнення росії в Україну, 6 червня. Як повідомив латвійський регулятор, рішення про анулювання ліцензії на мовлення телеканалу TV Rain "Дождь" було ухвалено через загрозу національній безпеці та громадському порядку.
Інформаційне агентство LETA повідомило, що рішення було ухвалено після оцінки порушень, допущених телеканалом останнім часом: відсутності в програмах озвучування національною мовою, зображення Криму на карті як частини території росії, один телеведучий назвав російську армію "нашою армією" і, мабуть, висловив йому підтримку. Сам канал це заперечує.
Однак "Дождь" таки вирішив припинити співпрацю з Олексієм Коростельовим, фраза якого спровокувала скандал. Після цього з каналу пішли ще двоє журналістів.
Гендиректор "Дождя" Наталія Синдєєва після цього у сльозах звернулася до глядачів. У ролику журналістка просила звільнених співробітників повернутися на канал і вибачилася перед глядачами.