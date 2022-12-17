Латвийская студия расторгает договор аренды с телеканалом "Дождь" после скандала
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Латвийская студия телеканала TV3, где транслировали передачи телеканала "Дождь", расторгнет с телеканалом договор аренды. Об этом УНН пишет со ссылкой на Delfi.
Детали
Как рассказал представитель TV3 Карлис Позняков, латвийская сторона предоставляла несколько отдельных помещений телеканалу, так как считала важным дать возможность оппозиционным российским СМИ продолжать работу, учитывая, что они получили необходимые разрешения и лицензии для деятельности в Латвии.
Цитата
"На основании решения Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) аннулировать лицензию "Дождю" мы не видим возможности дальнейшего предоставления помещения для носителя, в связи с чем договор аренды будет расторгнут и помещение планируется освободить в январе", — отметил Позняков.
Дополнение
Ранее Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии на своем заседании, оценив ситуацию, решил аннулировать латвийскую лицензию российского независимого телеканала "Дождь".
Лицензия была предоставлена каналу после вторжения россии в Украину, 6 июня. Как сообщил латвийский регулятор, решение об аннулировании лицензии на вещание телеканала TV Rain "Дождь" было принято из-за угрозы национальной безопасности и общественному порядку.
Информационное агентство LETA сообщило, что решение было принято после оценки нарушений, допущенных телеканалом в последнее время: отсутствия в программах озвучивания на национальном языке, изображения Крыма на карте как части территории россии, один телеведущий назвал российскую армию "нашей армией" и, возможно, выразил ему поддержку. Сам канал это отрицает.
Однако "Дождь" таки решил прекратить сотрудничество с Алексеем Коростелевым, фраза которого спровоцировала скандал. После этого с канала ушли еще двое журналистов.
Гендиректор "Дождя" Наталья Синдеева после этого в слезах обратилась к зрителям. В ролике журналистка просила уволенных сотрудников вернуться на канал и принесла извинения зрителям.