Латвія відкриє консульство в Дніпрі

За даними відомства, відкриття консульства дозволить поглибити торговельно-економічні, освітні та культурні зв’язки між областю та балтійською країною.

“Діалог між Україною та Латвією дуже добре розвивається. Сподіваюся, що після відкриття консульства ми зможемо ці зв’язки поглибити”, — сказав Пойканс.

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Зараз в Україні діють три аналогічних консульства: у Львові, Одесі та Чернігові.