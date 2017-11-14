Латвія відкриє консульство в Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Дніпрі планують відкрити Почесне консульство Латвійської Республіки. Про це повідомила прес-служба Дніпропетровської обласної державної адміністрації, посилаючись на результати зустрічі першого заступника голови облдержадміністрації Олега Кужмана і латвійського посла Юріса Пойканса, передає УНН.
За даними відомства, відкриття консульства дозволить поглибити торговельно-економічні, освітні та культурні зв’язки між областю та балтійською країною.
“Діалог між Україною та Латвією дуже добре розвивається. Сподіваюся, що після відкриття консульства ми зможемо ці зв’язки поглибити”, — сказав Пойканс.
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Зараз в Україні діють три аналогічних консульства: у Львові, Одесі та Чернігові.