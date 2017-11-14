Латвия откроет консульство в Днепре

По данным ведомства, открытие консульства позволит углубить торгово-экономические, образовательные и культурные связи между областью и балтийской страной.

"Диалог между Украиной и Латвией очень хорошо развивается. Надеюсь, что после открытия консульства мы сможем эти связи углубить", - сказал Пойканс.

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Сейчас в Украине действуют три аналогичных консульства: во Львове, Одессе и Чернигове.