Латвія та Естонія вийшли з групи співпраці з Китаєм
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Латвія та Естонія вийшли з групи співпраці із Китаєм. Цей крок послідував за критикою Заходу на адресу Китаю за ескалацію військового тиску на Тайвань. Про це УНН пише посилаючись на Delfi.
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"Попередня участь у форматі 16+1 не дала бажаних економічних результатів", - заявили в МЗС Латвії.
"Участь Латвії, що триває, в рамках співпраці з країнами Центральної та Східної Європи під керівництвом Китаю більше не відповідає нашим стратегічним цілям у поточній міжнародній обстановці", — додали у відомстві.
Деталі
У заявах, опублікованих у четвер, обидві країни заявили, що продовжуватимуть працювати над "конструктивними та прагматичними відносинами з Китаєм", дотримуючись при цьому заснованого на правилах міжнародного порядку та прав людини.
Відносини між Литвою та Китаєм погіршилися після того, як наприкінці минулого року балтійська країна дозволила Тайваню відкрити фактичне посольство.
Доповнення
Європейський союз розглядає Китай як стратегічного суперника в деяких сферах, але прагне спонукати Пекін реформувати правила торгівлі у Світовій організації торгівлі. І це попри те, що Пекін наклав санкції на деяких членів Європарламенту та покарав Литву економічно.
У форматі співпраці залишаються Болгарія, Хорватія, Чехія, Греція, Угорщина, Польща, Румунія, Словаччина та Словенія.