Латвия и Эстония вышли из группы сотрудничества с Китаем

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"Предварительное участие в формате 16+1 не дало желаемых экономических результатов", - заявили в МИД Латвии.

"Продолжающееся участие Латвии в рамках сотрудничества со странами Центральной и Восточной Европы под руководством Китая больше не соответствует нашим стратегическим целям в текущей международной обстановке", — добавили в ведомстве.

Детали

В заявлениях, опубликованных в четверг, обе страны заявили, что будут продолжать работать над "конструктивными и прагматическими отношениями с Китаем", придерживаясь при этом основанного на правилах международного порядка и прав человека.

Отношения между Литвой и Китаем ухудшились после того, как в конце прошлого года балтийская страна позволила Тайваню открыть фактическое посольство.

Дополнение

Европейский союз рассматривает Китай как стратегического соперника в некоторых сферах, но стремится побуждать Пекин реформировать правила торговли во Всемирной торговой организации. И это несмотря на то, что Пекин наложил санкции на некоторых членов Европарламента и наказал Литву экономически.

В формате сотрудничества остаются Болгария, Хорватия, Чехия, Греция, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия и Словения.