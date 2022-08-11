Латвия и Эстония вышли из группы сотрудничества с Китаем

$41.170.09
45.030.03
ukru
Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив
07:20 • 14134 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

03:30 • 24658 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 60558 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 101979 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 136206 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 133491 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 288167 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 136914 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 123432 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 385318 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
2.9м/с
56%
Популярные новости

Єрмак и советник премьер-министра Британии обсудили мирное урегулирование войны и безопасность в Украине

8 апреля, 21:48 • 13141 просмотра

В россии прогремели взрывы в саратовской и краснодарской областях

8 апреля, 22:42 • 15713 просмотра

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

01:57 • 12515 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 20216 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 20030 просмотра
публикации

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 14141 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 288175 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 307132 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 385323 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 360950 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Скотт Бессент

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Днепропетровская область

Китай

Харьков

Реклама
УНН Lite

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 4654 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 82659 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 116086 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 135739 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 174259 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

F-16 Fighting Falcon

Туполев Ту-22М

Латвия и Эстония вышли из группы сотрудничества с Китаем

Киев • УНН

 • 80733 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Латвия и Эстония вышли из группы сотрудничества с Китаем. Этот шаг последовал за критикой Запада в адрес Китая за эскалацию военного давления на Тайвань. Об этом УНН пишет ссылаясь на Delfi.

Латвия и Эстония вышли из группы сотрудничества с Китаем

Цитата

"Предварительное участие в формате 16+1 не дало желаемых экономических результатов", - заявили в МИД Латвии.

"Продолжающееся участие Латвии в рамках сотрудничества со странами Центральной и Восточной Европы под руководством Китая больше не соответствует нашим стратегическим целям в текущей международной обстановке", — добавили в ведомстве.

Детали

В заявлениях, опубликованных в четверг, обе страны заявили, что будут продолжать работать над "конструктивными и прагматическими отношениями с Китаем", придерживаясь при этом основанного на правилах международного порядка и прав человека.

Отношения между Литвой и Китаем ухудшились после того, как в конце прошлого года балтийская страна позволила Тайваню открыть фактическое посольство.

Дополнение

Европейский союз рассматривает Китай как стратегического соперника в некоторых сферах, но стремится побуждать Пекин реформировать правила торговли во Всемирной торговой организации. И это несмотря на то, что Пекин наложил санкции на некоторых членов Европарламента и наказал Литву экономически.

В формате сотрудничества остаются Болгария, Хорватия, Чехия, Греция, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия и Словения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$61.37
Bitcoin
$76,817.10
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$35.10
Золото
$3,056.69
Ethereum
$1,461.28