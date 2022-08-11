Латвия и Эстония вышли из группы сотрудничества с Китаем
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Латвия и Эстония вышли из группы сотрудничества с Китаем. Этот шаг последовал за критикой Запада в адрес Китая за эскалацию военного давления на Тайвань. Об этом УНН пишет ссылаясь на Delfi.
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"Предварительное участие в формате 16+1 не дало желаемых экономических результатов", - заявили в МИД Латвии.
"Продолжающееся участие Латвии в рамках сотрудничества со странами Центральной и Восточной Европы под руководством Китая больше не соответствует нашим стратегическим целям в текущей международной обстановке", — добавили в ведомстве.
Детали
В заявлениях, опубликованных в четверг, обе страны заявили, что будут продолжать работать над "конструктивными и прагматическими отношениями с Китаем", придерживаясь при этом основанного на правилах международного порядка и прав человека.
Отношения между Литвой и Китаем ухудшились после того, как в конце прошлого года балтийская страна позволила Тайваню открыть фактическое посольство.
Дополнение
Европейский союз рассматривает Китай как стратегического соперника в некоторых сферах, но стремится побуждать Пекин реформировать правила торговли во Всемирной торговой организации. И это несмотря на то, что Пекин наложил санкции на некоторых членов Европарламента и наказал Литву экономически.
В формате сотрудничества остаются Болгария, Хорватия, Чехия, Греция, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия и Словения.