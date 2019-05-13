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Латвія поки не збирається включати в "чорний список" Лепса

Латвія поки не збирається включати в "чорний список" Лепса

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Латвія поки не збирається включати в "чорний список" відомого російського виконавця Григорія Лепса, якого підозрюють в зв'язках з кримінальним світом. Про це УНН повідомляє з посиланням на Delfi.

"Латвія поки не збирається включати в "чорний список" відомого російського виконавця Григорія Лепса, якого влада США підозрює в зв'язках з організованою злочинністю", - повідомляє видання.

Як повідомляв УНН, Литва оголосила персоною нон-грата російського виконавця Григорія Лепса, якого підозрюють в зв'язках з кримінальним світом. Санкції вступили в силу на підставі списку Магнітського. Відповідне рішення підписав міністр внутрішніх справ Литви Еймутіс Місюнас після звернення глави МЗС Лінаса Лінас Лінкявічюс.

Відзначається, що в Литві вже два роки діє "закон Магнітського", що дозволяє сусідам активніше боротися з "пральнями". Дискусії про необхідність введення цього закону в Латвії звучали і раніше, проте вони зіткнулися в нерозумінням з боку деяких місцевих політичних важковаговиків. З цієї причини Латвія обмежилася лише особливим розпорядженням про включення до "чорного списку" 49 імен.

Міністр юстиції Яніс Борданс допускає, що випадок з Григорієм Лепсом може служити підставою для того, щоб спробувати прийняти "закон Магнітського" і в Латвії.

Нагадаємо, в 2015 році Служба безпеки України заборонила в'їзд російським діячам культури і ЗМІ, в тому числі Олегу Газманову, Йосипу Кобзону, Валерії, Йосипу Пригожину, Сергію Безрукову, Михайлу Пореченкову, Михайлу Боярському, Миколі Расторгуєву, Івану Охлобистін, Григорію Лепсу, Жерару Депардьє, Стасу П'єсі і Микиті Михалкову.

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