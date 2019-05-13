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Латвия пока не собирается включать в “черный список” Лепса

Латвия пока не собирается включать в “черный список” Лепса

Киев  •  УНН

 • 9789 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Латвия пока не собирается включать в “черный список” известного российского исполнителя Григория Лепса, которого подозревают в связях с криминальным миром. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Delfi.

“Латвия пока не собирается включать в „черный список“ известного российского исполнителя Григория Лепса, которого власти США подозревают в связях с организованной преступностью”, — сообщает издание.

Как сообщал УНН, Литва объявила персоной нон-грата российского исполнителя Григория Лепса, которого подозревают в связях с криминальным миром. Санкции вступили в силу на основании списка Магнитского. Соответствующее решение подписал министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас после обращения главы МИД Линаса Линкявичюса.

Отмечается, что в Литве уже два года действует “закон Магнитского”, позволяющий соседям активней бороться с “прачечными”. Дискуссии о необходимости введения этого закона в Латвии звучали и раньше, однако они столкнулись в непониманием со стороны некоторых местных политических тяжеловесов. По этой причине Латвия ограничилась лишь особым распоряжением о включении в “черный список” 49 имен.

Министр юстиции Янис Борданс допускает, что случай с Григорием Лепсом может служить основанием для того, чтобы попытаться принять “закон Магнитского” и в Латвии.

Напомним, в 2015 году Служба безопасности Украины запретила въезд российским деятелям культуры и СМИ, в том числе Олегу Газманову, Иосифу Кобзону, Валерии, Иосифу Пригожину, Сергею Безрукову, Михаилу Пореченкову, Михаилу Боярскому, Николаю Расторгуеву, Ивану Охлобыстину, Григорию Лепсу, Жерару Депардье, Стасу Пьехе и Никите Михалкову.

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