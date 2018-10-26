"Лаціо" завдав поразки "Марселю" в одній з центральних зустрічей Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. В одній із баталій третього туру групової стадії Ліги Європи римське “Лаціо” протистояло “Марселю” в гостьовій грі квартету Н, передає кореспондент УНН.
Бразильський захисник “орлів” Уоллас виявився найкращим у боротьбі на другому поверсі після подачі з кутового на 10 хвилині та змінив цифри на табло. Наступний гол фанати на арені “Велодром” чекали 49 хвилин, коли Іммобіле своєю передачею вперед вивів на побачення Феліпе Кайседо із Мандандою — 0:2.
Наприкінці зустрічі колективи обмінялися забитими м’ячами. За французів зі штрафного відзначився Пайє, а у складі італійців гол у дев’ятку воріт записав Марусіч — 1:3.
Додамо, лідером квартету все одно залишився “Айнтрахт” з Франкфурта, який обіграв “Аполлон” 2:0 — 9 очок. “Лаціо” з 6 очками на другому щаблі.