"Лацио" нанес поражение "Марселю" в одной из центральных встреч Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В одной из баталий третьего тура групповой стадии Лиги Европы римское “Лацио” противостояло “Марселю” в гостевой игре квартета Н, передает корреспондент УНН.
Бразильский защитник “орлов” Уоллас оказался лучшим в борьбе на втором этаже после подачи с углового на 10 минуте и изменил цифры на табло. Следующий гол фанаты на арене “Велодром” ждали 49 минут, когда Иммобиле своей передачей вперед вывел на свидание Фелипе Кайседо с Манданда — 0:2.
В конце встречи коллективы обменялись забитыми мячами. Французов со штрафного отличился Пайе, а в составе итальянцев гол в девятку ворот записал Марусич — 1:3.
Добавим, лидером квартета все равно остался “Айнтрахт” из Франкфурта, который обыграл “Аполлон” 2:0 — 9 очков. “Лацио” с 6 очками на второй ступени.