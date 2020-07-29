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"Лаціо" розпочав переговори із чемпіоном світу Сільвою

"Лаціо" розпочав переговори із чемпіоном світу Сільвою

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Римське “Лаціо” розпочало переговори із іспанським півзахисником “Манчестер Сіті” Давідом Сільвою задля підсилення складу перед виступом в Лізі чемпіонів, передає УНН з посиланням на As.

Переговори розпочалися з початку тижня. У запрошенні досвідченого іспанця зацікавлений тренер команди Сімоне Індзагі. З обох сторін є бажання досягти угоди.

Сільва виступав за “Манчестер Сіті” з 2010 року і повинен в найближчі дні вирішити, де продовжить кар’єру. Серед варіантів розглядається також “Аль-Ахлі”, “Аль-Наср”, та клубі Девіда Бекхема.

Зауважимо, що у нинішньому сезоні чемпіон світу та Європи забив 6 голів і віддав 11 результативних передач в 38 матчах у всіх турнірах.

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