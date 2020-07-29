"Лаціо" розпочав переговори із чемпіоном світу Сільвою

Переговори розпочалися з початку тижня. У запрошенні досвідченого іспанця зацікавлений тренер команди Сімоне Індзагі. З обох сторін є бажання досягти угоди.

Сільва виступав за “Манчестер Сіті” з 2010 року і повинен в найближчі дні вирішити, де продовжить кар’єру. Серед варіантів розглядається також “Аль-Ахлі”, “Аль-Наср”, та клубі Девіда Бекхема.

Зауважимо, що у нинішньому сезоні чемпіон світу та Європи забив 6 голів і віддав 11 результативних передач в 38 матчах у всіх турнірах.