"Лаціо" розпочав переговори із чемпіоном світу Сільвою
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Римське “Лаціо” розпочало переговори із іспанським півзахисником “Манчестер Сіті” Давідом Сільвою задля підсилення складу перед виступом в Лізі чемпіонів, передає УНН з посиланням на As.
Переговори розпочалися з початку тижня. У запрошенні досвідченого іспанця зацікавлений тренер команди Сімоне Індзагі. З обох сторін є бажання досягти угоди.
Сільва виступав за “Манчестер Сіті” з 2010 року і повинен в найближчі дні вирішити, де продовжить кар’єру. Серед варіантів розглядається також “Аль-Ахлі”, “Аль-Наср”, та клубі Девіда Бекхема.
Зауважимо, що у нинішньому сезоні чемпіон світу та Європи забив 6 голів і віддав 11 результативних передач в 38 матчах у всіх турнірах.