Капітан "Манчестер Сіті" продовжить кар'єру в клубі Бекхема – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Чемпіон світу Давід Сільва змінить англійський "Манчестер Сіті" на американський ФК "Інтер Майамі", передає УНН з посиланням на "The Independent".
Сільва, у якого термін дії нинішньої угоди закінчується влітку 2020-го року, повинен стати обличчям проекту команди Девіда Бекхема.
Примітно, що підписання футболіста з таким досвідом і іміджем має допомогти розкрутити “Інтер Майамі” в США і в решті світу.
Додамо, що у поточному сезоні 34-річний футболіст провів 19 матчів, забив три голи і віддав сім результативних передач.
Зауважимо, що Сільва виграв в кар’єрі 4 чемпіонати АПЛ, три Суперкубки Англії, а також два “золота” чемпіонатів Європи і одне чемпіонату світу у якості гравця збірної України.