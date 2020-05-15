Капітан "Манчестер Сіті" продовжить кар'єру в клубі Бекхема – ЗМІ

Сільва, у якого термін дії нинішньої угоди закінчується влітку 2020-го року, повинен стати обличчям проекту команди Девіда Бекхема.

Примітно, що підписання футболіста з таким досвідом і іміджем має допомогти розкрутити “Інтер Майамі” в США і в решті світу.

Додамо, що у поточному сезоні 34-річний футболіст провів 19 матчів, забив три голи і віддав сім результативних передач.

Зауважимо, що Сільва виграв в кар’єрі 4 чемпіонати АПЛ, три Суперкубки Англії, а також два “золота” чемпіонатів Європи і одне чемпіонату світу у якості гравця збірної України.