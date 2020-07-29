"Лацио" начал переговоры с чемпионом мира Сильвой
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Римское “Лацио” начало переговоры с испанским полузащитником “Манчестер Сити” Давидом Сильвой для усиления состава перед выступлением в Лиге чемпионов, передает УНН со ссылкой на As.
Переговоры начались с начала недели. В приглашении опытного испанца заинтересован тренер команды Симоне Индзаги. С обеих сторон есть желание достичь соглашения.
Сильва выступал за “Манчестер Сити” с 2010 года и должен в ближайшие дни решить, где продолжит карьеру. Среди вариантов рассматривается также “Аль-Ахли”, “Аль-Наср”, и клубе Дэвида Бекхэма.
Заметим, что в нынешнем сезоне чемпион мира и Европы забил 6 голов и отдал 11 результативных передач в 38 матчах во всех турнирах.