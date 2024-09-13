Лаос і М'янма постраждали від тайфуну "Яґі", точна кількість жертв стихійного лиха невідома
Київ • УНН
Тайфун "Яґі" завдав серйозної шкоди Лаосу та М'янмі після В'єтнаму і Таїланду. У М'янмі загинуло щонайменше 19 осіб, точна кількість жертв невідома. Лаос попередив про підйом рівня води в річці Меконг.
Після В'єтнаму і Таїланду "Яґі" тепер також завдає серйозної шкоди сусіднім країнам. Бірма стикається з широкомасштабною повінню; від наслідків стихії у М'янмі загинули щонайменше 19 осіб. Також метеорологічне агентство Лаосу оголосило про повінь, оскільки річка Меконг та її головні притоки продовжують підніматися після сильних дощів.
Пише УНН із посиланням на Der Spiegel, Radio France internationale та DPA.
Деталі
Крім В'єтнаму і Таїланду, супертайфун "Яґі" сильно вдарив і по М'янмі. За офіційною інформацією, на сьогодні внаслідок повеней і зсувів у країні загинули щонайменше 19 осіб. Втім як повідомив dpa чоловік, який працював у місцевих рятувальних командах: "ми не знаємо, скільки загалом загиблих".
Слід зазначити, що багато районів країни, яка керується військовою хунтою, наразі відрізані від зовнішнього світу.
Тим часом у Лаосі департамент метеорології попередили про повінь. Відомо, що рівень води в річці Меконг та її основних притоках продовжує підвищуватися після кількох днів сильних дощів. У відомстві зазначили, що 12 вересня рівень річки Меконг у Луанг Прабангу досяг 19,02 метра, що перевищує небезпечний рівень у 18 метрів. Місцева влада закликала мешканців низинних районів перевезти свої речі у безпечніші місця.
Тайфун "Яґі" став найпотужнішим штормом, що обрушився на Азію цього року, спричинивши масштабні руйнування в усьому регіоні. З середини серпня 33 людини загинули в Таїланді через несприятливі погодні умови.
УНН передавав, що у В'єтнамі тайфун "Ягі" забрав життя вже 155 людей, Ханой затопило через розлив річки.
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