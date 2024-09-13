Лаос и Мьянма пострадали от тайфуна «Яги», точное количество жертв стихийного бедствия неизвестно

После Вьетнама и Таиланда «Яги» теперь также наносит серьезный ущерб соседним странам. Бирма сталкивается с широкомасштабным наводнением; от последствий стихии в Мьянме погибли по меньшей мере 19 человек. Также метеорологическое агентство Лаоса объявило о наводнении, поскольку река Меконг и ее главные притоки продолжают подниматься после сильных дождей.

Пишет УНН со ссылкой на Der Spiegel, Radio France internationale и DPA.

Детали

Кроме Вьетнама и Таиланда, супертайфун «Яги» сильно ударил и по Мьянме. По официальной информации, на сегодня в результате наводнений и оползней в стране погибли по меньшей мере 19 человек. Впрочем как сообщил dpa человек, который работал в местных спасательных командах: «мы не знаем, сколько всего погибших».

Следует отметить, что многие районы страны, которая управляется военной хунтой, сейчас отрезаны от внешнего мира.

Тем временем в Лаосе департамент метеорологии предупредили о наводнении. Известно, что уровень воды в реке Меконг и ее основных притоках продолжает повышаться после нескольких дней сильных дождей. В ведомстве отметили, что 12 сентября уровень реки Меконг в Луанг Прабанге достиг 19,02 метра, что превышает опасный уровень в 18 метров. Местные власти призвали жителей низменных районов перевезти свои вещи в более безопасные места.

Тайфун «Яги» стал самым мощным штормом, обрушившимся на Азию в этом году, вызвав масштабные разрушения во всем регионе. С середины августа 33 человека погибли в Таиланде из-за неблагоприятных погодных условий.

УНН передавал, что во Вьетнаме тайфун «Яги» унес жизни уже 155 человек, Ханой затопило из-за разлива реки.

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