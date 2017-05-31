Л.Цуренко перемогла росіянку К.Макарову у другому колі "Ролан Гаррос"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. У матчі другого кола Відкритого чемпіонату Франції з тенісу українка Леся Цуренко впевнено обіграла росіянку Катерину Макарову. Про це повідомляє УНН з посиланням на персональний сайт тенісистки.
Матч, який тривав одну годину 11 хвилин, закінчився в двох партіях з однаковим рахунком 6:2, 6:2.
Примітно, що Л.Цуренко вперше в кар'єрі вийшла до третього кола "Ролан Гаррос".
Зауважимо, що наступною суперницею українки стане представниця Латвії Олена Остапенко, котра займає 47-й рядок у світі.
Нагадаємо, що в першому колі саме К.Макарова сенсаційно переграла лідера світового рейтингу німкеню Ангеліку Кербер.