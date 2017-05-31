Л.Цуренко победила россиянку К.Макарову во втором круге "Ролан Гаррос"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. В матче второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису украинка Леся Цуренко уверенно обыграла россиянку Екатерину Макарову. Об этом сообщает УНН со ссылкой на персональный сайт теннисистки.
Матч, который длился 1 час 11 минут, закончился в двух партиях с одинаковым счетом 6:2, 6:2.
Примечательно, что Л.Цуренко впервые в карьере вышла в третий круг "Ролан Гаррос".
Заметим, что следующей соперницей украинки станет представительница Латвии Елена Остапенко, которая занимает 47-ю строчку в мире.
Напомним, что в первом круге именно К.Макарова сенсационно переиграла лидера мирового рейтинга немку Ангелику Кербер.