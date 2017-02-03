Л.Тедорчик вчергове став претендентом на звання кращого гравця місяця в "Андерлехті"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Орендований бельгійським "Андерлехтом" у київського "Динамо" нападник Лукаш Теодорчик в черговий раз номінований на звання найкращого гравця місяця у брюссельському клубі. Про це інформує прес-служба "біло-синіх", передає УНН.
Конкуренцію у січневому опитуванні поляку складають Іван Обрадович, Брам Нейтінк, Леандер Дендонкер та Юрі Тілеманс.
Примітно, що Л.Теодорчик визнавався вболівальниками найкращим гравцем попередніх чотирьох місяців - у грудні він набрав 54 відсотки голосів, у листопаді - 69, у жовтні - 91, у вересні - 49.
Нагадаємо, що польський голеадор із 17 голами лідирує у бомбардирській гонці чемпіонату Бельгії, відірвавшись від найближчого переслідувача на 4 забиті м'ячі.
Як повідомляв УНН, Л.Теодорчика визнано найкращим гравцем місяця бельгійської Про-ліги.