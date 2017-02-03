Л.Тедорчик в очередной раз стал претендентом на звание лучшего игрока месяца в "Андерлехт"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Арендованный бельгийским "Андерлехтом" в "Динамо" нападающий Лукаш Теодорчик в очередной раз номинирован на звание лучшего игрока месяца в брюссельском клубе. Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих", передает УНН.
Конкуренцию в январском опросе поляку составляют Иван Обрадович, Брам Нейтинк, Леандер Дендонкер и Юри Тилеманс.
Примечательно, что Л.Теодорчик признавался болельщиками лучшим игроком предыдущих четырех месяцев - в декабре он набрал 54 процента голосов, в ноябре - 69, в октябре - 91, в сентябре - 49.
Напомним, что польский голеадор с 17 голами лидирует в бомбардирской гонке чемпионата Бельгии, оторвавшись от ближайшего преследователя на 4 забитых мяча.
Как сообщал УНН, Л.Теодорчика признали лучшим игроком месяца бельгийской Про-лиги.