Л.Тедорчик в очередной раз стал претендентом на звание лучшего игрока месяца в "Андерлехт"

Конкуренцию в январском опросе поляку составляют Иван Обрадович, Брам Нейтинк, Леандер Дендонкер и Юри Тилеманс.

Примечательно, что Л.Теодорчик признавался болельщиками лучшим игроком предыдущих четырех месяцев - в декабре он набрал 54 процента голосов, в ноябре - 69, в октябре - 91, в сентябре - 49.

Напомним, что польский голеадор с 17 голами лидирует в бомбардирской гонке чемпионата Бельгии, оторвавшись от ближайшего преследователя на 4 забитых мяча.

Как сообщал УНН, Л.Теодорчика признали лучшим игроком месяца бельгийской Про-лиги.