Л.Модріч назвав збірну України головним конкурентом хорватів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Півзахисник мадридського "Реалу" і капітан збірної Хорватії Лука Модріч розповів про майбутній матч з Україною, назвавши "жовто-блакитних" головним суперником у відбірковому циклі до Чемпіонату світу-2018, повідомляє УНН з посиланням на сайт Федерації футболу Хорватії.
"Ми дуже чекаємо гру зі збірною України. І підтримка уболівальників для нас особливо важлива. Ми віримо, що вболівальники будуть з нами в скрутну хвилину. Ми дуже поважаємо збірну України і на їх адрес можемо сказати тільки найкращі слова. У них дуже міцна команда. Вони наш головний суперник в групі" , - розповів Л.Модріч.
Також хавбек виділив двох лідерів у стані супротивників.
"Безсумнівно, це сильна команда з лідерами в особі Ярмоленко і Коноплянка. Що ж стосується сильних і слабких сторін, то це ми залишимо всередині команди, щоб використовувати на полі", - відзначив футболіст.
Окрім того, хорват не забув адресувати кілька слів в сторону наставника Андрія Шевченка: "безумовно, це великий гравець і один з кращих нападаючих України. Як на мене, він робить правильну роботу в ролі тренера збірної, і зараз його завдання - обіграти Хорватію".
Нагадаємо, сьогодні відбудеться поєдинок відбору до ЧС-2018 Хорватія - Україна.