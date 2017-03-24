Л.Модрич назвал сборную Украины главным конкурентом хорватов

"Мы очень ждем игру со сборной Украины. И поддержка болельщиков для нас особенно важна. Мы верим, что болельщики будут с нами в трудную минуту. Мы очень уважаем сборную Украины и в их адрес можем сказать только самые хорошие слова. У них очень крепкая команда. Они наш главный соперник в группе ", - рассказал Л.Модрич.

Также хавбек выделил двух лидеров в стане противников.

"Несомненно, это сильная команда с лидерами в лице Ярмоленко и Коноплянка. Что же касается сильных и слабых сторон, то это мы оставим внутри команды, чтобы использовать на поле", - отметил футболист.

Кроме того, хорват не забыл адресовать несколько слов в сторону наставника Андрея Шевченко: "безусловно, это большой игрок и один из лучших нападающих Украины. Как по мне, он делает правильную работу в качестве тренера сборной, и сейчас его задача - обыграть Хорватию».

Напомним, сегодня состоится поединок отбора к ЧМ-2018 Хорватия - Украина .