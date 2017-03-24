Л.Модрич назвал сборную Украины главным конкурентом хорватов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Полузащитник мадридского "Реала" и капитан сборной Хорватии Лука Модрич рассказал о предстоящем матче с Украиной, назвав "желто-синих" главным соперником в отборочном цикле к Чемпионату мира-2018, сообщает УНН со ссылкой на сайт Федерации футбола Хорватии.
"Мы очень ждем игру со сборной Украины. И поддержка болельщиков для нас особенно важна. Мы верим, что болельщики будут с нами в трудную минуту. Мы очень уважаем сборную Украины и в их адрес можем сказать только самые хорошие слова. У них очень крепкая команда. Они наш главный соперник в группе ", - рассказал Л.Модрич.
Также хавбек выделил двух лидеров в стане противников.
"Несомненно, это сильная команда с лидерами в лице Ярмоленко и Коноплянка. Что же касается сильных и слабых сторон, то это мы оставим внутри команды, чтобы использовать на поле", - отметил футболист.
Кроме того, хорват не забыл адресовать несколько слов в сторону наставника Андрея Шевченко: "безусловно, это большой игрок и один из лучших нападающих Украины. Как по мне, он делает правильную работу в качестве тренера сборной, и сейчас его задача - обыграть Хорватию».
Напомним, сегодня состоится поединок отбора к ЧМ-2018 Хорватия - Украина .