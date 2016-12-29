Л.Мессі визнано найкращим плеймейкером 2016 року за версією IFFHS
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Капітана збірної Аргентини та лідера каталонської “Барселони” Ліонеля визнано найкращий плеймейкер 2016 року за версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS), передає УНН.
Так, за даними IFFHS, представники 56 країн віддали перевагу Л.Мессі, який на 106 балів випередивнайближчого переслідувача Андреса Іньєсту.
2. Андрес Іньєста (Іспанія / “Барселона”) 66;
3. Тоні Кроос (Німеччина / “Реал”) 45;
4. Месут Озіл (Німеччина / “Арсенал”) 39;
5. Ріяд Марез (Алжир / “Лестер”) 36;
5. Лука Модріч (Хорватія / “Реал”) 36;
7. Кевін де Брюйне(Бельгія / “Ман Сіті”) 31;
8. Поль Погба (Франція / “Ювентус” / “Манчестер Юнайтед”) 26;
9. Еден Азар (Бельгія / “Челсі”) 14;
10. Дімітрі Пайє (Франція / “Вест Хем”) 8;
Як повідомляв УНН, М.Нойєра визнано кращим воротарем світу за версією IFFHS.