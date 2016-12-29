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Л.Месси признан лучшим плеймейкером 2016 года по версии IFFHS

Л.Месси признан лучшим плеймейкером 2016 года по версии IFFHS

Киев • УНН

 • 9001 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Капитан сборной Аргентины и лидер каталонской "Барселоны" Лионель Месси признан лучший плеймейкер 2016 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), передает УНН.

Так, по данным IFFHS, представители 56 стран выбрали Л.Месси, который на 106 баллов опередил ближайшего преследователя Андреса Иньесту.

2. Андрес Иньеста (Испания / "Барселона") 66;

3. Тони Кроос (Германия / "Реал") 45;

4. Месут Озил (Германия / "Арсенал") 39;

5. Рияд Марез (Алжир / "Лестер") 36;

5. Лука Модрич (Хорватия / "Реал") 36;

7. Кевин де Брюйне (Бельгия / "Манчестер Сити") 31;

8. Поль Погба (Франция / "Ювентус" / "Манчестер Юнайтед") 26;

9. Эден Азар (Бельгия / "Челси") 14;

10. Димитри Пайе (Франция / "Вест Хэм") 8;

Как сообщал УНН, М.Нойер признан лучшим вратарем мира по версии IFFHS.

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