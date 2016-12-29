Л.Месси признан лучшим плеймейкером 2016 года по версии IFFHS
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Капитан сборной Аргентины и лидер каталонской "Барселоны" Лионель Месси признан лучший плеймейкер 2016 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), передает УНН.
Так, по данным IFFHS, представители 56 стран выбрали Л.Месси, который на 106 баллов опередил ближайшего преследователя Андреса Иньесту.
2. Андрес Иньеста (Испания / "Барселона") 66;
3. Тони Кроос (Германия / "Реал") 45;
4. Месут Озил (Германия / "Арсенал") 39;
5. Рияд Марез (Алжир / "Лестер") 36;
5. Лука Модрич (Хорватия / "Реал") 36;
7. Кевин де Брюйне (Бельгия / "Манчестер Сити") 31;
8. Поль Погба (Франция / "Ювентус" / "Манчестер Юнайтед") 26;
9. Эден Азар (Бельгия / "Челси") 14;
10. Димитри Пайе (Франция / "Вест Хэм") 8;
Как сообщал УНН, М.Нойер признан лучшим вратарем мира по версии IFFHS.