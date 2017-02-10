Л.Лінкявічюс: розміщення додаткових батальйонів НАТО в Балтійських країнах – це геополітичний крок Альянсу

“Дислокація цих підрозділів — це дуже мінімально, і всі розуміють, додатковий батальйон — в кожній балтійській країні. Ну що тисяча людей можуть вирішити? Звичайно, не змінити ситуацію. Ну це геополітичний крок, це навіть багатонаціональний крок, скажемо, відповідь на цю нестабільність і нагнітання ситуації ззовні”, — заявив Л.Лінкявічюс.

“Завдання Альянсу — не тільки піклуватися про свою безпеку мінімальними, але достатніми зусиллями, це теж важливо відмітити. Немає гонитви за озброєнням з нашого боку, але ніхто не повинен сумніватися, що ми будемо достатнім чином відповідати на ці виклики. Ми хочемо стабільності на всьому континенті”, — додав він.