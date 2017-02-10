Л.Линкявичюс: размещение дополнительных батальонов НАТО в Балтийских странах - это геополитический шаг Альянса

"Дислокация этих подразделений - это очень мало, и все понимают, дополнительный батальон - в каждой балтийской стране. Ну что тысячи человек могут решить? Конечно, изменить ситуацию. Ну это геополитический шаг, это даже многонациональный шаг, скажем, ответ на эту нестабильность и нагнетание ситуации извне", - заявил Л.Линкявичюс.

"Задача Альянса - не только заботиться о своей безопасности минимальными, но достаточными усилиями, это тоже важно заметить. Нет погони за вооружением с нашей стороны, но никто не должен сомневаться, что мы будем в достаточной мере отвечать на эти вызовы. Мы хотим стабильности на всем континенте ", - добавил он.