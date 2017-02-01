Л.Кучма прибув до Мінська на засідання контактної групи
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Представник української сторони у тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі, другий Президент України Леонід Кучма прибув до аеропорту в Мінську. Про це УНН повідомила його прес-секретар Дарка Оліфер.
“Леонід Кучма прибув до аеропорту міста Мінськ”, — повідомила вона.
Як повідомляв УНН, 1 лютого у Мінську відбудеться засідання тристоронньої контактної групи.
Очікується обговорення ситуації в Авдіївці.