Л.Кучма прибыл в Минск на заседание контактной группы

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Представитель украинской стороны в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, второй Президент Украины Леонид Кучма прибыл в аэропорт в Минске. Об этом УНН сообщила его пресс-секретарь Дарка Олифер.