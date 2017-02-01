Л.Кучма прибыл в Минск на заседание контактной группы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Представитель украинской стороны в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, второй Президент Украины Леонид Кучма прибыл в аэропорт в Минске. Об этом УНН сообщила его пресс-секретарь Дарка Олифер.
"Леонид Кучма прибыл в аэропорт города Минск", - сообщила она.
Как сообщал УНН, 1 февраля в Минске состоится заседание трехсторонней контактной группы.
Ожидается обсуждение ситуации в Авдеевке.