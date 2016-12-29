Л.Кожара: ймовірний план Г.Кіссінджера однозначно не влаштовує Україну

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Колишній міністр закордонних справ України Леонід Кожара прокоментував УНН інформацію в іноземних ЗМІ про те, що екс-держсекретар США Генрі Кіссінджер може бути розробником плану щодо України.

"Мені здається, що в команді Трампа (обраний президент США Дональд Трамп - ред.) є люди, які можуть так само вирішувати такі глобальні завдання, які може вирішувати Кіссінджер. Тим більше, у мене є певний сумнів, що Кіссінджер може виходити безпосередньо на нинішню зовнішньополітичну команду в Кремлі. Те, що він підтримував добрі стосунки з Горбачовим, це факт. Але це не факт, що він може вплинути і знає нову команду, яка навколо Путіна", - сказав Л.Кожара.

Проте, на думку екс-міністра, цілком можливо, що Г.Кіссінджер може бути посередником між США і Росією.

"Мені здається, що Трамп і його команда будуть вирішувати ці геополітичні проблеми, виходячи з реальної політики. Це означає те, що головними будуть сучасні фактори, які більше всього позначаються на зовнішньополітичних процесах. До речі, в цьому ключі, мені здається, основа те, що пропонує Кіссінджер, відштовхнутися від Китаю і будувати всі плани по різних союзах, плануванні зовнішньополітичних акцій, поставити Китай у середину цього процесу – і як загрозу, і як певний потенціал. Це абсолютно логічна схема. І нова адміністрація Трампа так само буде (робити – ред.). Але там є такі самі реалісти, як і Кіссінджер", - переконаний він.

За словами Л.Кожари, пропозиції Г.Кіссінджера виходять з реальної геополітичної ситуації. "Але наскільки він потрібний у цьому процесі як людина вже не молода, людина з минулих століть, і наскільки він близький до двох нових адміністрацій, це мені важко сказати", - сказав екс-міністр.

На уточнення УНН, яка у ймовірному плані Г.Кіссінджера відводиться все ж таки роль Україні, Л.Кожара відповів: "Це однозначно не український план, не той план, який потрібен Україні. Це план, як замирити великі геополітичні сили. Але, мені здається, що такий план не влаштовує Україну навіть з точки зору сучасної системи міжнародних відносин, міжнародного права".

Нагадаємо, днями німецьке видання Bild повідомило, що Г.Кіссінджер може стати "посередником" між новою адміністрацією США і Росією, як і розробити майстер-план щодо України для Д.Трампа. Як зазначило видання, основна ідея полягає у тому, що "Росія гарантує безпеку на сході України і починає поступовий вихід звідти. У свою чергу, "Захід не втручається у кримське питання".

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва вітала б участь Г.Кіссінджера у процесі налагоджуванні відносин між РФ і США.