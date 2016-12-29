Л. Кожара: вероятный план Г.Киссинджера однозначно не устраивает Украину

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара прокомментировал УНН информацию в иностранных СМИ о том, что экс-госсекретарь США Генри Киссинджер может быть разработчиком плана по Украине.

"Мне кажется, что в команде Трампа (избранный президент США Дональд Трамп - ред.) есть люди, которые могут так же решать такие глобальные задачи, которые может решать Киссинджер. Тем более, у меня есть определенные сомнения, что Киссинджер может выходить непосредственно на нынешнюю внешнеполитическую команду в Кремле. То, что он поддерживал хорошие отношения с Горбачевым, это факт. Но это не факт, что он может повлиять и знает новую команду, которая вокруг Путина ", - сказал Л. Кожара.

Однако, по мнению экс-министра, вполне возможно, что Киссинджер может быть посредником между США и Россией.

"Мне кажется, что Трамп и его команда будет решать эти геополитические проблемы, исходя из реальной политики. Это означает, что главными будут современные факторы, которые больше всего сказываются на внешнеполитических процессах. Кстати, в этом ключе, мне кажется, основа того , что предлагает Киссинджер, оттолкнуться от Китая и строить все планы по различным союзам, планировании внешнеполитических акций, поставить Китай в середину этого процесса - и как угрозу, и как определенный потенциал. Это абсолютно логическая схема. И новая администрация Трампа так же будет (делать - ред.). Но там есть такие же реалисты, как и Киссинджер ", - убежден он.

По словам Л.Кожары, предложения Киссинджера исходят из реальной геополитической ситуации. "Но насколько он нужен в этом процессе как человек уже не молодой, человек из прошлых веков, и насколько он близок к двум новым администрациям, мне трудно сказать", - сказал экс-министр.

На уточнение УНН, какая в предполагаемом плане Киссинджера отводится все же роль Украине, Л. Кожара ответил: "Это однозначно не украинский план, не тот план, который нужен Украине. Это план, как примирить большие геополитические силы. Но, мне кажется, что такой план не устраивает Украину даже с точки зрения современной системы международных отношений, международного права ".

Напомним, на днях немецкое издание Bild сообщило, что Киссинджер может стать "посредником" между новой администрацией США и Россией, как и разработать мастер-план по Украине для Д.Трампа. Как отметило издание, основная идея заключается в том, что "Россия гарантирует безопасность на востоке Украины и начинает постепенный выход оттуда. В свою очередь," Запад не вмешивается в крымский вопрос ".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствовала бы участие Г.Киссинджера в процессе налаживании отношений между РФ и США.