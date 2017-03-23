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Л.Хемілтон назвав "Феррарі" фаворитом майбутнього сезону "Формули-1"

Л.Хемілтон назвав "Феррарі" фаворитом майбутнього сезону "Формули-1"

Київ • УНН

 • 9825 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Пілот "Мерседесу" Льюїс Хемілтон поділився думками з приводу розстановки сил провідних команд перед стартом нового сезону у "Формулі-1", передає УНН з посиланням на Sky Sports.

За словами британця, на даний момент найшвидшою командою є "Феррарі": "Феррарі" на даний момент швидше за всіх, так що, безумовно, - вони фаворити. На тестах у них був чудовий темп, хоча Себастьян Феттель намагається це приховати".

Окрім того Л.Хемілтон не знає чого чекати від стайні "Ред Булл".

"Також мені цікаво дізнатися, на що насправді здатен "Ред Булл" - по ходу тестів вони досить сильно відставали по відношенню до "Феррарі". Але я вважаю, що в Мельбурн вони привезуть поновлення, і дуже цікаво буде їх побачити", - сказав представник "Мерседесу".

Варто відзначити, що за підсумком сезону 2016 року "Мерседес" виграв Кубок конструкторів, а "Феррарі" відстало на 367 очок і посіли третій рядок.

Додамо, що Л.Хемілтон в попередньому чемпіонаті посів другу позицію в особистому заліку пілотів Формули-1, програвши лише 5 очок своєму партнерові Ніко Росбергу.

Як повідомляв УНН, Б.Екклстоун залишив посаду керівника “Формули-1”.

 

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