Л.Хэмилтон назвал "Феррари" фаворитом предстоящего сезона "Формулы-1"

По словам британца, на данный момент самой быстрой командой является "Феррари": "Феррари" на данный момент быстрее всех, так что, безусловно, - они фавориты. На тестах у них был замечательный темп, хотя Себастьян Феттель пытается это скрыть".

Кроме того Л.Хэмилтон не знает чего ждать от конюшни "Ред Булл".

"Также мне интересно узнать, на что в действительности способен "Ред Булл" - по ходу тестов они довольно сильно отставали по отношению к "Феррари". Но я считаю, что в Мельбурн они привезут обновления, и очень интересно будет их увидеть", - сказал представитель "Мерседеса".

Стоит отметить, что по итогам сезона 2016 года "Мерседес" выиграл Кубок конструкторов, а команда "Феррари" отстала на 367 очков и заняла третью строчку.

Добавим, что Л.Хэмилтон в предыдущем чемпионате занял второе место в личном зачете пилотов Формулы-1, проиграв лишь 5 очков своему партнеру Нико Росбергу.

Как сообщал УНН, Б.Экклстоун покинул пост руководителя "Формулы-1".