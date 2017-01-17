Л.Гриневич: після переходу на 12-річну освіту знадобляться приміщення, які нині не використовуються
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Під час запровадження 3-річної старшої профільної школи місцевій владі можуть знадобитися шкільні приміщення, які не використовуються нині. На цьому наголосила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час візиту до Чернігівського обласного педагогічного ліцею для обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної ради, передає УНН з посиланням на прес-службу МОН.
“Зрозуміло, що якщо школа закривається, потрібно думати, як використати її приміщення. Є багато варіанітів, але не потрібно ці приміщення продавати, змінювати їх цільове призначення”, — зазначила Л.Гриневич.
Вона підкреслила, що важливе місце в ході модернізації шкільної мережі під 3-річну старшу школу відіграватимуть ті заклади, які вже зараз є хоч недосконалими, але моделями того, якими мають бути академічні та професійні ліцеї.
Зокрема, одним з таких вона назвала Чернігівський обласний педагогічний ліцей для обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної ради (ЧОПЛ). У цьому закладі навчається 179 ліцеїстів із 19 районів області та міст Чернігова і Славутича.
Нагадаємо, сьогодні, 17 січня, міністр освіти і науки України Лілія Гриневич супроводжує Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана під час робочого візиту до Чернігівської області.