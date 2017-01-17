Л.Гриневич: после перехода на 12-летнее образование понадобятся помещения, которые сейчас не используются
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. При введении 3-летней старшей профильной школы местной власти могут понадобиться школьные помещения, которые не используются в настоящее время. Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время визита в Черниговский областной педагогический лицей для одаренной сельской молодежи Черниговского областного совета, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.
"Понятно, что если школа закрывается, нужно думать, как использовать ее помещение. Есть много вариантов, но не нужно эти помещения продавать, менять их целевое назначение", - отметила Л.Гриневич.
Она подчеркнула, что важное место в ходе модернизации школьной сети под 3-летнюю старшую школу будут играть те заведения, которые уже есть хотя и несовершенными, но моделями того, какими должны быть академические и профессиональные лицеи.
В частности, одним из таких она назвала Черниговский областной педагогический лицей для одаренной сельской молодежи Черниговского областного совета (ЧОПЛ). В этом заведении учится 179 лицеистов из 19 районов области и городов Чернигова и Славутича.
Напомним, сегодня, 17 января, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич сопровождает Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана во время рабочего визита в Черниговскую область.