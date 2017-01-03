Л.Гриневич обговорила з литовськими партнерами створення дистанційного навчання в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич та представники Литви, серед яких Посол Литовської Республіки в Україні Марюс Януконіс та екс-міністр освіти і науки Литви, Депутат Сейму Литовської Республіки Гінтарас Стєпонавічюс під час зустрічі обговорили створення інтерактивної платформи для дистанційного навчання в Україні, передає УНН з посиланням на прес-службу МОН.
Зазначається, що створення інтерактивної платформи для дистанційного навчання в Україні обговорювалося як один із можливих напрямків співпраці. Зокрема для того, щоб супроводжувати навчання дітей з непідконтрольних територій.
"Уже зараз ми працюємо над курсами для дітей з непідконтрольних територій, що допомагатимуть їм добре підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання. Однак цей проект має перерости в реальну онлайн платформу, на якій можна буде навчатися дітям з усієї України", – зазначила Л.Гриневич.
Як повідомляв УНН, МОН працює над оновленням програм базової школи.