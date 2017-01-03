Л.Гриневич обговорила з литовськими партнерами створення дистанційного навчання в Україні

Зазначається, що створення інтерактивної платформи для дистанційного навчання в Україні обговорювалося як один із можливих напрямків співпраці. Зокрема для того, щоб супроводжувати навчання дітей з непідконтрольних територій.

"Уже зараз ми працюємо над курсами для дітей з непідконтрольних територій, що допомагатимуть їм добре підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання. Однак цей проект має перерости в реальну онлайн платформу, на якій можна буде навчатися дітям з усієї України", – зазначила Л.Гриневич.

Як повідомляв УНН, МОН працює над оновленням програм базової школи.