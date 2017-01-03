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Л.Гриневич обсудила с литовскими партнерами создание дистанционного обучения в Украине

Л.Гриневич обсудила с литовскими партнерами создание дистанционного обучения в Украине

Киев • УНН

 • 8560 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич и представители Литвы, среди которых Посол Литовской Республики в Украине Марюс Януконис и экс-министр образования и науки Литвы, депутат Сейма Литовской Республики Гинтарас Степонавичус во время встречи обсудили создание интерактивной платформы для дистанционного обучения в Украине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

Отмечается, что создание интерактивной платформы для дистанционного обучения в Украине обсуждали как одно из возможных направлений сотрудничества. В частности для того, чтобы сопровождать обучение детей с неподконтрольных территорий.

"Уже сейчас мы работаем над курсами для детей с неподконтрольных территорий, чтобы помогать им хорошо подготовиться к внешнему независимому оцениванию. Однако этот проект должен перерасти в реальную онлайн платформу, на которой можно будет учиться детям со всей Украины", - отметила Л.Гриневич.

Как сообщал УНН, МОН работает над обновлением программ базовой школы.

Украинские Национальные Новости

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