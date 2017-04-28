Л.Денісова розповіла, яким буде новий Трудовий кодекс

КИЇВ. 1 травня. УНН. Проект Трудового кодексу, який містить багато європейських норм трудового законодавства та не передбачає порушення прав громадян на працю, треба ухвалити ще на поточній сесії Верховної Ради — у червні. Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН повідомила голова профільного парламентського комітету Верховної Ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Людмила Денісова.

“Якщо говорити про те, що зараз наближаються свята, то травневі свята залишаться (у випадку ухвалення проекту нового Трудового кодексу — ред.), але не в повному обсязі, тому що там є поправка деяких народних депутатів, яка була підтримана робочою групою на доопрацюванні до другого читання Трудового кодексу, якою 2 травня як свято пропонується не підтримувати. Що стосується відпусток, до відпустка буде 28 діб. Тобто вона буде збільшена і стане такою, як в європейських державах”, — сказала народний депутат.

Також, за словами Л.Денісової, буде враховано багато положень міжнародної конвенції Міжнародної організації праці, яка була ратифікована нашою державою, і будуть збільшені права як працівників, так і профспілкових організацій. Також будуть враховані всі ті норми, які надають право профспілковій стороні втручатись у звільнення працівників, захищати їх, а роботодавцю — обов’язково погоджуватися з ними.

У цьому законі багато новел, але й лишаються і всі ті норми, які зараз є в законі про працю і не порушують права людей, вважає Л.Денісова.

“Зараз говорять про те, що нібито порушуються права громадян і покращуються права роботодавців. Це кажуть ті, хто не читав цей проект Трудового кодексу, хоча він опублікований і на сайті комітету, і на сторінці у Facebook, і той, хто говорить зараз, що, мовляв, буде проводитися відеоспостереження, то спостереження буде тільки за тими, і то за попередньою згодою працівника, у тих галузях нашого виробництва, які потребують цього. Наприклад, це друкування коштів, це виробництво діамантів”, — сказала парламентар.

Вона додала, що роботодавці будуть попереджати робітника, що його праця буде пов’язана з тим, що на його робочому місці за ним буде вестися відео спостереження. “І якщо людина не погоджується на це, то людина просто буде займати іншу посаду і виконувати іншу роботу. Безумовно, відеоспостереження не стосується тих місць, де це вже є втручанням в особисте життя людини”, — зауважила Л.Денісова.

Говорячи про суперечливі норми проекту Трудового кодексу, нардеп сказала, що на сьогодні багато обговорюється питання щодо недопущення дискримінації, недопущення обмежень права людини на працю через, в тому числі, сексуальну орієнтацію. Але це є норма, яка в європейських країнах діє і вона діє в Кодексі законів про працю, який є уже два роки, і Верховна Рада прийняла таке рішення.

“На сьогоднішній день є наше зобов’язання перед європейською спільнотою, що нам потрібно виконати це, і комітет прийняв таке рішення, щоб врахувати таку поправку і до другого читання, в Трудовому кодексі (цю норму — ред.) буде передбачено. І на голосування перед депутатами буде поставлено той проект, в якому буде така норма внесена. Це третя стаття проекту Трудового кодексу”, — сказала депутат.

Л.Денісова зазначила, що в цьому документі є в цілому недосконалість, “але його треба прийняти і потім уже удосконалювати, тому що на сьогоднішній день у нас діє Кодекс законів про працю ще радянських часів — 1972 року”. “Всі держави, які були в складі Радянського Союзу, вже прийняли не один раз Трудовий кодекс, а ми все ще не прийняли”, — зауважила вона.

Депутат зазначила, що цей документ пропрацьований з Міжнародною організацією праці, з профспілками, з роботодавцями, стосовно нього було проведено багато дискусій та обговорень. “Робоча група 39 разів засідала, тобто доопрацьовувалося друге читання. Це не хтось там написав, витягнув невідомо звідки і пропонує прийняти — ні. І тому ми думаємо, що це можна було б зробити в червні поточного року”, — сказала Л.Денісова у відповідь на питання, коли парламент планує ухвалити цей документ.

У той же час вона спрогнозувала важке ухвалення Трудового кодексу, “тому що було внесено понад 1 тис. 900 поправок і тому, якщо кожен депутат захоче поставити свою поправку на підтвердження, то ви знаєте, як важко буде проходити голосування”.

“Але політична відповідальність наших народних депутатів все ж таки буде такою, що вони приймуть проект Трудового кодекс і потім уже будуть вносити поправки. Я думаю, що зараз це потрібно зробити, щоб всі кадрові служби запрацювали по-новому з 1 січня 2018 року”, — підсумувала нардеп.

Як повідомляв УНН, у першому читанні цей законопроект щодо Трудового кодексу був ухвалений Верховною Радою 5 листопада 2015 року. За його ухвалення в першому читанні проголосували 258 народних депутатів.