Л.Денисова рассказала, каким будет новый Трудовой кодекс

КИЕВ. 1 мая. УНН. Проект Трудового кодекса, который содержит много европейских норм трудового законодательства и не предусматривает нарушения прав граждан на труд, надо принять еще на текущей сессии Верховной Рады - в июне. Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН сообщила глава профильного парламентского комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Людмила Денисова.

"Если говорить о том, что сейчас приближаются праздники, то майские праздники останутся (в случае принятия проекта нового Трудового кодекса - ред.), но не в полном объеме, потому что там есть поправка некоторых народных депутатов, которая была поддержана рабочей группой на доработке ко второму чтению Трудового кодекса, которой 2 мая как праздник предлагается не поддерживать. Что касается отпусков, в отпуск будет 28 суток. То есть он будет увеличен и станет таким, как в европейских государствах", - сказала народный депутат.

Также, по словам Л.Денисовой, будут учтены многие положения международной конвенции Международной организации труда, которая была ратифицирована нашим государством, и будут увеличены права как работников, так и профсоюзных организаций. Также будут учтены все те нормы, которые дают право профсоюзной стороне вмешиваться в увольнение работников, защищать их, а работодателю - обязательно соглашаться с ними.

В этом законе много новелл, но и остаются и все те нормы, которые сейчас есть в законе о труде и не нарушают права человека, считает Л.Денисова.

"Сейчас говорят о том, что якобы нарушаются права граждан и улучшаются права работодателей. Это говорят те, кто не читал этот проект Трудового кодекса, хотя он опубликован и на сайте комитета, и на странице в Facebook, и тот, кто говорит сейчас, что, мол, будет проводиться видеонаблюдение, то наблюдение будет только по тем, и то с предварительного согласия работника, в тех отраслях нашего производства, которые нуждаются в этом. Например, это печатание денег, это производство бриллиантов", - сказала парламентарий.

Она добавила, что работодатели будут предупреждать работника, что его работа будет связана с тем, что на его рабочем месте относительно них будет вестись видеонаблюдение. "И если человек не соглашается на это, то человек просто будет занимать другую должность и выполнять другую работу. Безусловно, видеонаблюдение не касается тех мест, где это уже вмешательство в личную жизнь человека", - отметила Л.Денисова.

Говоря о противоречивых нормах проекта Трудового кодекса, нардеп сказала, что сегодня много обсуждается вопрос о недопущении дискриминации, недопущении ограничений права человека на труд из-за, в том числе, сексуальной ориентации. Но это норма, которая в европейских странах действует, и она действует в Кодексе законов о труде, который есть уже два года, и Верховная Рада приняла такое решение.

"На сегодняшний день наше обязательство перед европейским сообществом, что нам нужно выполнить это, и комитет принял такое решение, чтобы учесть эту поправку и ко второму чтению, в Трудовом кодексе (эта норма - ред.) будет предусмотрена. И на голосование перед депутатами будет поставлен тот проект, в котором будет такая норма внесена. Это третья статья проекта Трудового кодекса", - сказала депутат.

Л.Денисова отметила, что в этом документе есть в целом несовершенство, "но его надо принять и потом уже совершенствовать, потому что на сегодняшний день у нас действует Кодекс законов о труде еще советских времен - 1972 года". "Все государства, которые были в составе Советского Союза, уже приняли не один раз Трудовой кодекс, а мы все еще не приняли", - отметила она.

Депутат отметила, что этот документ проработан с Международной организацией труда, с профсоюзами, с работодателями, в отношении него было проведено много дискуссий и обсуждений. "Рабочая группа 39 раз заседала, то есть дорабатывалось второе чтение. Это не кто-то там написал, вытащил неизвестно откуда и предлагает принять - нет. И поэтому мы думаем, что это можно было бы сделать в июне текущего года", - сказала Л.Денисова в ответ на вопрос, когда парламент планирует принять этот документ.

В то же время она спрогнозировала тяжелое принятие Трудового кодекса, "потому что было внесено более 1 тыс. 900 поправок и поэтому, если каждый депутат захочет поставить свою поправку в подтверждение, то вы знаете, как трудно будет проходить голосование".

"Но политическая ответственность наших народных депутатов все же будет такой, что они примут проект Трудового кодекса и потом уже будут вносить поправки. Я думаю, что сейчас это нужно сделать, чтобы все кадровые службы заработали по-новому с 1 января 2018 года", - подытожила нардеп.

Как сообщал УНН, в первом чтении этот законопроект относительно Трудового кодекса был принят Верховной Радой 5 ноября 2015 года. За его принятие в первом чтении проголосовали 258 народных депутатов.