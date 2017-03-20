Л.Бальцерович назвав найбільшу перешкоду для реформ в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Популісти і відсутність хорошої комунікації між реформаторами і українським суспільством шкодить перебігу реформ в країні. Про це заявив співголова Групи стратегічних радників з підтримки реформ в Україні Лєшек Бальцерович в інтерв'ю журналу Новое Время, передає УНН.
Л.Бальцерович заявив, що загалом задоволений можливістю передавати свій досвід владі Україні, певні реформи розпочати вдалося, а щось так і залишилось лише проектом.
За його словами, наприкінці березня буде рік роботи групи. Вона представить своє бачення та комплексну оцінку внеску у впровадження реформ в Україні.
"Тому поки не буду говорити загалом, а наведу кілька прикладів. Від самого початку ми пропонували ввести ринок землі- не вийшло. Весь час радили розпочати приватизацію - теж не вийшло. Разом із тим рекомендували завершити реформу газової галузі - і тут все вийшло", - підкреслив він.
"На жаль, я не маю повної інформації. Не знаю, наприклад, що гальмує приватизацію, чому немає ринку землі. Але я переконаний, що це велика перемога популістів, що реформатори злякалися", - підкреслив він.
За його словами, відкрити ринок землі можна - треба налагодити комунікацію і пояснити суспільству, чому не треба підтримувати популістів.
"Сподіваюсь, що цього року це буде зроблено", - зауважив він.
За його словами, картина щодо реформ вийшла дещо змішана.
"Ми допомагали пришвидшити процес дерегуляції, сприяли створенню регулятора ринку. Брали участь у запуску реформи охорони здоров'я, наразі за нашої підтримки триває реформа системи управління державою", - зауважив Л.Бальцерович.